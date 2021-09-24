آخر المستجدات من جبهة حريب

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يزيد بن سلمان - شبوة - استعادة القوات الحكومية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، جبال ونقطة ملعاء في حريب عقب سيطرة المليشيات الحوثية عليها لساعات.
وقالت مصادر ميدانية ان القوات الحكومية تمكنت من استعادة نقطة وجبال ملعاء مكبدة المليشيات الحوثية خسائر فادحة بالعتاد والارواح وفرار من تبقى باتجاه مركز مديرية حريب جنوب مأرب.
واشارت المصادر ان قوات الجيش تمكنت من فك جزئي لحصار الحوثيين على مديرية العبدية وسط مساعي للجيش والمقاومة من استعادة مركز مديرية حريب جنوب مأرب.
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