صورة .. الوزير نايف البكري يصل سيئون

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يزيد بن سلمان - شبوة - وصول معالي وزير الشباب والرياضة إلى مدينة سيئون

إعلام الوزارة

وصل إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت، مساء الخميس، معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، للمشاركة في احتفالات بلادنا بـ (ثورة 26 سبتمبر المجيدة).

وعقب وصوله مطار سيئون، قال معالي الوزير البكري، أن "الزيارة تأتي بتوجيهات من دولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، للاطلاع عن كثب على نشاط مكتب الوزارة ومشاركة أبناء حضرموت احتفالاتهم بأعياد الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر، والاطلاع على الأنشطة الرياضية المختلفة المقامة حاليًا، بما فيها بطولة الدوري العام لأندية الدرجة الأولى التي تستضيف سيئون منافسات أحد مجموعاتها".

وأضاف، "سنناقش مع السلطة المحلية في وادي حضرموت العديد من القضايا الرياضية والشبابية، وسبل تعزيز العمل المشترك، وبما يعود على الأندية وشبابها بالنفع والفائدة، فضلًا عن الوقوف على مجمل المشاريع والأعمال الانشائية المتعلقة بملعب سيئون وعدد من مشاريع البنى التحتية".

وأشار، إلى إن "وصوله إلى سيئون، برفقة معالي وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تأتي في أطار تنفيذ برنامج الحكومة في ممارسة أعمالها من الميدان، والاطلاع على مجمل الهموم المرتبطة بحياة الناس وتطلعاتهم".

كان في استقبالهم في مطار سيئون الدولي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، ووكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب د.منير لمع، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض بن صلاح الجهوري، ومدير عام مكتب وزير التجارة والصناعة نبيل العباسي.