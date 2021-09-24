شكرا لبحثكم عن خبر كهرباء عدن تعلن عن بدء الخروج التدريجي لعدد من محطات التوليد .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - #تنويه تنوه المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن بدء الخروج التدريجي لعدد من محطات التوليد بسبب نفاد وقود الديزل. وتناشد قيادة كهرباء عدن جميع الجهات المعنية بضرورة الإسراع بتزويد محطات الكهرباء، قبل خروج ما تبقى من محطات جراء نفاد الوقود. وتؤكد المؤسسة أن #الدفعة_الرابعة لمنحة المشتقات مازالت في غاطس ميناء الزيت ولم يتم التفريغ حتى هذه اللحظة، وتعبر المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن بالغ أسفها للمواطنين بسبب ارتفاع ساعات الانقطاعات جراء نفاد الوقود. #اعلام_كهرباء_عدن

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