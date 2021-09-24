شكرا لبحثكم عن خبر قناة بلقيس تعلق على ضرب مذيعها الخضر من قبل الشرطة التركية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدرت قناة بلقيس بيانا توضح فيها قضية الاعتداء على الفنان عدنان الخضر المقدم لأحد برامجها .

و قال القناة عبر موقعها الرسمي بالقول :

تعرض الفنان عدنان الخضر مقدم برنامج 'نشرة غسيل' على قناة 'بلقيس' للاعتداء في مدينة 'إسطنبول' بتركيا.

وقال الخضر، في بث مباشر على صفحته في "فيس بوك"، إنه تعرّض للاعتداء في الحي الذي يسكن فيه مساء أمس، قبل أن يتم نقله إلى المشفى.

من جهتها، أكدت قناة 'بلقيس' أنها تتابع مع الجهات الأمنية التركية أسباب وتفاصيل الحادثة التي لم تتضح أسبابها حتى اللحظة، داعية إلى التحقيق فيها، مشيرة إلى أن وضعه الصحي مستقر وأنه يتلقى حالياً الفحوصات الطبية اللازمة.