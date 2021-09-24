شاهد اللحظات الأولى لسيطرة الجيش على جميع المواقع المطلة على مركز مديرية حريب ومعارك تحرق الأرض ”فيديو”

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يزيد بن سلمان - شبوة - حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، في ساعات الجمعة الأولى، مواقع عسكرية استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، بمديرية حريب جنوبي محافظة مأرب (شرقي البلاد).
وقالت مصادر عسكرية وميدانية أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما عسكريا هو الأعنف ضد ميليشيا الحوثي الارهابية، حررت خلالها عقبة ملعا وسلسلة جبال حريب الشمالية.
وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة باتت محاصرة لميليشيا الحوثي في مركز مديرية حريب مأرب، بعد سيطرتها على سلسلة جبال ملعا المطلة على المديرية.
ووصلت طلائع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مشارف مركز مديرية "حريب" التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية الأربعاء الفائت.
وأظهر فيديو مصور لحظات دحر قوات الجيش الوطني لميليشيا الحوثي في ملعا بحريب واحراقها بكثافة النيران والقذائف.
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