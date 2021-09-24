شكرا لبحثكم عن خبر بعد سيطرت الجيش على أهم المواقع ... جثث الحوثيين تملأ الشعاب في حريب جنوبي مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش الوطني، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، تقدمها الميداني في جبهات محافظة مأرب الجنوبية، بعد استعادتها زمام الأمور ودحر ميليشيا الحوثية في مديرية حريب.

وقالت مصادر عسكرية وميدانية أن أكثر من 60جثه حوثية مرمية في مناطق المواجهات جنوبي محافظة مأرب.

وقد حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل والمقاومة الشعبية عقبة ملعاء الرابطة بين مدريتي حريب والجوبة جنوب مأرب.

كما تمكنت قوات الجيش، من استعادت السيطرة على سلسلة جبال حريب الشمالية، وسط فرحة عارمة وتكبرات تملأ الشعاب والجبال في مديرية حريب.

وأعلن الجيش الوطني، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، خوض أبطال الجيش والمقاومة معارك مستمرة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية ودحر فلول التمرد من عدة مواقع في جبهات جنوب مأرب.