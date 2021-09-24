شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن القوة العسكرية التي غيّرت مسار المعركة جنوب مأرب ودحرت الحوثيين من مواقع إستراتيجية في ”حريب” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن القوة التي دفعت بها إلى جنوب محافظة (شرقي اليمن)، وتمكنت من تغيير مسار المعركة لصالح الجيش والمقاومة، وحققت انتصارات كبيرة خلال الساعات الماضية.

وقالت المصادر إن الحكومة دفعت، الخميس، بوحدة "المهام الخاصة"، بالإضافة إلى عدد من مقاتلي قبائل مراد إلى الجبهة الجنوبية بمأرب، لاستعادة السيطرة على مديرية وفك الحصار الذي تفرضه على مديرية العبدية.

وأضافت، وحدة المهام الخاصة ومقاتلي قبائل مراد، شنوا مساء الخميس، هجومًا معاكسًا على مواقع تمركزت عليها مليشيا الحوثي مؤخرًا في مديرية حريب.

وتمكنت القوات الحكومية، من استعادة السيطرة على منطقة ملعا الاستراتيجية والمطلة على مركز مديرية حريب جنوبي مأرب، كخطوة أولى لاستعادة "مركز المديرية" من قبضة المليشيات الحوثية.

وخلال الساعات الماضية، حققت قوات مسنودة بالمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة، حيث باتت على مشارف مركز مديرية حريب، وسط تقدم مستمر وتراجع للمليشيات الحوثية إلى مركز حريب وما بعده، وتكبدها خسائر فادحة.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، شنت هجومًا واسعًا، خلال اليومين الماضيين، شمل عدة مديريات منها بيحان وعسيلان في شبوة المجاورة، ومديرية حريب جنوبي مأرب، في حين تمكنت قوات الجيش من استعادة عدد من المواقع.