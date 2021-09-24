شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تنبه المواطنين والمقيمين في عسير و 4 مناطق أخرى والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نبه المركز السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة من هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة بينما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.
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