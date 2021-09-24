شكرا لبحثكم عن خبر تغير مفاجئ في خط سير معركة مأرب والجيش الوطني يحرر أهم موقع وصلت إليه الميليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت قوات الوطني، مساء الخميس، تقدما ميدانيا واسعا في الجبهات الجنوبية لمحافظة ،شرقي البلاد.

وقالت مصادرعسكري ميدانية أن قوات الجيش الوطني استعادة جميع المواقع العسكرية في عقبة ملعاء الرابطة بين مديريتي مأرب والجوبة.

وأشارت المصادر إلى تحرير موقع النقطة العسكرية في خط مأرب، مؤكدة استمرار المعارك الطاحنة.

وأكدت المصادر انهيار تام لجبهة الميليشيا ة، واستعادة الجيش الوطني والقبائل المساندة له زمام المبادرة جنوبي مأرب.

وكانت قوات الجيش الوطني قد كسرت حصار وهجوم ميليشيا الحوثي في مديرية جنوب المحافظة بعد ساعات من فرض الميليشيا حصارها من ثلاثه اتجاهات على المديرية.

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