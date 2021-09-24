شاهد.. مضاربة بين شابين وطعن بالسكاكين في قلب تجمع أثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول مغردون على موقع “تويتر”، مساء الخميس، مقطع فيديو يوثق مضاربة بين شابين وطعن بالسكاكين في قلب تجمع أثناء الاحتفال ب السعودي.
وأظهر مقطع الفيديو تجمعًا شبابيًا كبيرًا في إحدى مدن المملكة ضمن فعاليات “اليوم الوطني91″، إلا أن حالة من الفوضى سادت بسبب مضاربة بين شابين.
وأبان المقطع، أن أحد الشابين أخرج سكينًا من جيبه وحاول طعن الآخر، وسط تبادل اللكمات والركل بالأرجل بينهما.
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