شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: فنان يمني اشتهر بمهاجمة المجلس الانتقالي يتعرض للضرب الوحشي من قبل الأمن التركي صباح اليوم | فيديو| والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض الممثل اليمني عدنان ، صباح اليوم الجمعة، للضرب والإعتداء من قبل الأمن التركي دون أي سبب يذكر.
وكشف الممثل الخضر لمتابعة ببث مباشر عبر صفحته في فيسبوك وتابعه "" تعرضه للضرب من قبل أحد أفراد البوليس التركي ونقله إلى أحدى المستشفيات بعد ذلك دون ذكر أي سبب أو مبرر قانوني لذلك.
وأكد الممثل الخضر أنه تعرض للإعتداء بينما كان في طريقه إلى السوبر ماركت في الحي الذي يسكن فيه ب، حيث يستقر.
وظهر الخضر خلال البث المباشر وهو الكدمات والجروح تغطي وجهه بالكامل، فيما وصف أنه تعرض لإعتداء وحشي دون معرفته لسببه.
الجدير بذكره أن الفنان الخضر يستقر حالياً في تركيا ويعمل في قناة اليمنية والتي تعود ملكيتها إلى النوبلية توكل كرمان.
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