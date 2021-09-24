شكرا لبحثكم عن خبر من ثمار نثرة 21 سبتمبر.. "طحين الحوثي" يثير سخرية واسعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثار نبأ نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية سخرية واسعة في أوساط اليمنيين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الخبر أن "الطحين المركب ثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر"، في إشارة إلى انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية في 21 سبتمبر 2014 على السلطة الشرعية وادخال اليمن في أتون حرب أهلية.

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ووصف سفير اليمن لدى المغرب، عزالدين الاصبحي، في صفحته على "فيسبوك"، الخبر بأنه "جنون مطلق" قائلا: "بعد أن قال الحوثي إنه سيصرف حجار بدلا من النقود ها هو يكتشف الطحين".

وأوضح عزالدين الاصبحي، أن "ما ندركه يقينا إن ميليشيا الحوثي( طحنت ) الشعب اليمني وسرقت قوته ذاك إنجازها الملموس".

من جانبه علق الناشط، عبد الله حيدر، على الخبر قائلا: "هلوسة الحوثي مالها مثيل".