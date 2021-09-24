شكرا لبحثكم عن خبر توقف مفاجئ للمعارك في شبوة وجنوب مأرب باستثناء جبهة واحدة وهذه هي القوة المسيطرة ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقفت المعارك، الخميس، بشكل مفاجئ في عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة وكذلك في مديرية حريب جنوب مأرب عقب سيطرة واسعة للمليشيات الحوثية في المناطق السابق ذكرها.

وقالت مصادر محلية قوات الجيش والمقاومة استعادة مناطق واسعة من مديرية عسيلان امس الاربعاء وتوقفت اليوم المعارك على وقع سيطرة المليشيات الحوثية على مديرتي بيحان وعين بمحافظة شبوة.

واشارت المصادر ان جبهة حريب تشهد هدوء تام في الاثناء عقب سيطرة المليشيات الحوثية عليها امس الاربعاء.

ولفتت المصادر ان المعارك تدور رحاها حاليا في مديرية العبدية في محاولة جديدة من مليشيات الحوثيين لاقتحامها حيث فشلت منذ امس من السيطرة على اي موقع في مديرية العبدية جراء المقاومة الشرسة التي تواجهها من القوات الحكومية.

واستغربت المصادر من توقف القوات الحكومية من خوض المعارك لاستعادة المناطق التي خسرتها في اقل من ثلاثة لصالح المليشيات الحوثية، وتحول مريب للقوات الحكومية من الهجوم الى الدفاع عقب كل خسارة تلاحقها بمختلف الجبهات.

وذكرت المصادر ان مليشيات الحوثيين تواصل حشد قوات كبيرة من صنعاء وذمار والبيضاء والدفع بها باتجاه جنوب مأرب لخوض معركة فاصلة للسيطرة على مركز محافظة مأرب بينما القوات الحكومية تظل في موقف المتفرج.