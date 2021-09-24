شكرا لبحثكم عن خبر مدرب اتحاد إب: التعادل مع فحمان أبين نتيجة مرضية والان مع التفاصيل
وتصدر فحمان أبين ترتيب المجموعة الأولى في الدوري اليمني، وذلك بعد تعادله مع اتحاد إب (1-1)، في المباراة التي جمعتهما بافتتاح الجولة الثالثة.
وقال الخربة: "المستوى المتوسط للفريق يعود لضعف الإعداد للدوري، كما أن الحكم حرمنا من ركلة جزاء عقب عرقلة المهاجم وهو في حالة انفراد".
وأردف المدير الفني لفريق اتحاد إب: "عقلية اللاعب اليمني طغت على الفريق في الشوط الثاني، خصوصا عندما يتراجع رغم تقدمه".
"نتيجة عادلة"
من جانبه اعتبر محمد حسن البعداني المدير الفني لفريق فحمان أبين، أن التعادل الذي حققه فريقه أمام اتحاد إب تعتبر نتيجة عادلة.
واشتكي المدير الفني لفريق فحمان أبين من إرهاق لاعبيه بسبب تتابع المباريات، بشكل حرمه من الزج بالتشكيل الأساسي من بداية اللقاء.
وحاول البعداني التخفيف على فريق من ضغوط مطالبته بالفوز دائما بالقول: "فحمان أبين ليس برشلونة مطالب بالفوز دائما، بل فريق مثل باقي فرق المجموعة التي تلعب بحظوظ متساوية".
وبالعودة إلى المباراة أكد البعداني أنها شهدت تبادل في السيطرة التي كانت لفحمان في الشوط الأول وتحولت للاتحاد في الشوط الثاني، وقد سنحت لنا فرص للتسجيل لكننا لم نتمكن من هز الشباك.
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