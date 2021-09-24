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شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة معاقبة أندية التلال والوحدة والشعلة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفي مصدر بالاتحاد اليمني لكرة القدم، ما تم تناوله بشأن معاقبة أندية عدن الثلاثة "التلال، الوحدة، الشعلة" التي غابت عن الجولتين الأولى والثانية من مباريات الدوري اليمني، الذي انطلق منتصف الشهر الحالي، بعد توقف تجاوز السنوات الست.
وأضاف "الاتحاد حريص على كل الأندية، وكل القضايا ستتم مناقشتها في الأطر المختصة وعند صدور قرارات ستكون وفقا للوائح وسيتم إعلانها رسميا من قبل إعلام الاتحاد وقنواته الشرعية".
وكانت مواقع إخبارية تناقلت هذا الصباح خبرا بشأن اتخاذ الاتحاد اليمني قرارا بهبوط فريقي (الوحدة والشعلة من عدن) الى دوري الدرجة الثانية على خلفية ما أسمته "انسحابها من المشاركة في دوري الدرجة الأولى"، الذي يقام حاليا في مدينتي عتق وسيئون بمشاركة 11فريقا، واحالة ملف التلال للجنة الطوارئ، كونه أعلن المشاركة ولم يستطع الوصول لسيئون بسبب تعرضه للمنع.
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