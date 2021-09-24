أسرة "قابوس عثمان" تناشد سلطات تعز ولحج بالقبض على القَتَلة

المنامة - ياسر ابراهيم - ناشدت أسرة المغترب اليمني، "قابوس سعيد عثمان الكلعيد" السلطة المحلية والعسكرية والأمنية في محافظتي تعز ولحج، بسرعة القبض على القتلة، ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع.

وقتل المغترب "قابوس سعيد الكلعيد" بعد عودته إلى اليمن بشهرين، أثناء مروره في سوق التربة، والذي صادف اندلاع مواجهة بين مسلحين يوم الجمعة الماضية، "17 سبتمبر 2021" والتي قتل فيها، وأصيب فيها 3 أخرين بجواره.

وأكدت الأسرة، في بيان لها، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "أن الجاني (صادق أنور محمد مقبل)، المتهم باطلاق الرصاص في سوق التربة لا يزال فارًا من وجه العادلة، ويختبئ في قريته قعرور القفيز بمنطقة الزريقة".

ودعت الأسرة في بيانها، "قبيلة الزريقة إلى تسليم المتهم"، موكدة أن "قضية المغترب (قابوس الكلعيد) هي قضية مجتمع ورأي عام".

