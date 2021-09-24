تعز.. مكتب الآثار يتسلّم قطع ومخطوطات يعود عمرها إلى قبل الميلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - سلّمت فرع جهاز الأمن السياسي بمحافظة تعز، يوم الخميس، مكتب الآثار بالمحافظة، قطع أثرية يعود عمرها إلى ما قبل الميلاد.

وتشمل القطع الأثرية، مخطوطات اسلامية ورقية وجلدية قبل التنقيط، ومخطوطات عبرية وحجرية بخط المسند.

كما سلّم الأمن السياسي بتعز، كذلك، بعض التماثيل البرونزية والكلسية والجيرية والنحاسية والحجرية ونصف مصحف بخط اليد.

وذكر مدير فرع جهاز الأمن السياسي بتعز العميد عبد الواحد سرحان، "أن هذه الآثار التي تم تسليمها هي من ممتلكات المتحف الوطني، والتي تمت سرقتها خلال السنوات الأولى من الحرب على تعز".

وأشار العميد سرحان، "إلى أن القطع المستعادة هي حصيلة عامين من العمل الدؤوب والجاد"، مؤكدًا على "ضرورة الحفاظ على تاريخ تعز وهويتها التاريخية".

بدوره، أشاد مدير عام الأثار بتعز، عبد القدوس علي أسحم، بالجهود التي يبذلها فرع جهاز الأمن السياسي في استعادة الآثار المنهوبة من المتحف رغم شحة الإمكانيات.

ودعا أسحم، إلى ضرورة تضافر كل الجهود لدى كافة الأجهزة الأمنية، والعمل بروح الفريق الواحد، لحماية الإرث التاريخي للمحافظة والحفاظ عليه.

وأشار مدير عام الآثار إلى وجود بعض قطع مقلّدة إلى جانب القطع الأصلية، مؤكدًا أهميتها في الاستفادة منها في تدريب المستجدين الأثريين على أعمال الترميم والصيانة للقطع الاثرية.

جدير بالذكر أن لجنة من الآثار عملت على حصر القطع، ونقلها الى مكان آمن، وسيليها مرحلة توثيق ومعالجة وحفظ وتخزين يكفل سلامتها لسنوات قادمة.

وكانت هيئة الأثار بتعز قد تسلّمت مطلع أغسطس الماضي، 4 مخطوطات "عبرية" بعد ضبطها لدى عصابة تهريب. واستعادت شرطة تعز في أواخر يونيو الماضي، مخطوطات أثرية يعود تاريخها إلى ما قبل 800 سنة.

وفي أغسطس 2019، كشف تحقيق عن بيع قطع أثرية يمنية منهوبة بأكثر من مليون دولار في مزادات بأمريكا وأوروبا والإمارات.