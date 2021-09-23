وزير الخارجية يلتقي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في نيويورك مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا-توماس غرينفيلد، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع وفرص وتحديات الوصول الى السلام الشامل والعادل في اليمن.



وفي اللقاء، استعرض بن مبارك صورة موجزة للتحديات الراهنة التي يواجهها اليمنيون جراء تداعيات الانقلاب والحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية، وابرزها استمرار العدوان الحوثي على مأرب والتصعيد العسكري في المناطق الأخرى، وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج القانون، واستمرار خرق وقف إطلاق النار في الحديدة والتعنت في معالجة وضع خزان صافر .. مؤكدا على أهمية نظر مجلس الأمن في تلك القضايا لما له من انعكاس على الوضع العام في اليمن وعلى مسار السلام.

واشار بن مبارك الى حرص الحكومة اليمنية على التعاون البناء مع المبعوثين الاممي والامريكي في مهمتهما للبحث عن فرص لإنهاء الحرب والانقلاب في اليمن .. مشددا على أهمية الاستفادة من اخفاقات المرحلة الماضية وضرورة ممارسة المجتمع الدولي أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي المتمردة وداعميها لإفشالهم كافة الجهود الهادفة لإنهاء الحرب.

من جانبها أكدت المندوبة الأمريكية على وقوف الولايات المتحدة الى جانب اليمن ودعم وحدته وسيادته وسلامة أراضيه واستمرارها في بذل الجهود مع الشركاء الدوليين والامم المتحدة ودعم المبعوثين الاممي والامريكي في مساعيهما للتوصل الى تسوية سياسية تنهي الحرب وتعيد الأمن والاستقرار الى اليمن والمنطقة.

حضر اللقاء مندوب بلادنا الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله علي السعدي.