وزير الخارجية يبحث مع مدير البرنامج الإنمائي سبل تعزيز انشطة ومشاريع البرنامج في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، في نيويورك مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) أخيم شتاينر، سبل تعزيز انشطة ومشاريع البرنامج في اليمن.



ونوه الوزير بن مبارك، بالبرامج والمشاريع الهامة التي يعمل البرنامج على تنفيذها في بلادنا..مؤكداً على اهمية التنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية لضمان شموليتها والاستفادة القصوى منها..مشددا على ضرورة تعزيز تواجد البرنامج في المحافظات المحررة في سياق دعم لامركزية العمل الاغاثي والتنموي ودعم قدرات السلطات المحلية للمساهمة في بناء اليمن الاتحادي.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة عبر الشراكة مع الحكومة في مراحل التخطيط والتنفيذ لمختلف المشاريع..منوهاً باهمية دعم الاقتصاد الوطني عبر العديد من الخطوات أهمها في الوقت الراهن مصارفة اموال المنظمات الدولية العاملة في اليمن عن طريق البنك المركزي لدعم جهود المحافظة على سعر صرف العملة الوطنية.. مجدداً التاكيد على استعداد الحكومة لبذل كل الجهود و توفير الضمانات اللازمة لاستمرار وانجاز اعمال المنطمات الدولية المعتمدة في اليمن.

وقال بن مبارك " أن التدخلات الانسانية في اليمن غير كافية ولا يمكن ان تستمر للابد وان الشعب اليمني بحاجة لتوفير فرص عمل كريمة من خلال المشاريع اليمنية والقدرة على الصمود بدلاً عن السلل الغذائية".

واشار الوزير بن مبارك، الى أهمية دعم جهود الحكومة لنزع الالغام التي زرعتها المليشيات الحوثية..داعياً الى المزيد من الدعم لا سيما في مجال بناء القدرات وتوفير الدعم الفني..مذكرا بضرورة الحل العاجل لقضية خزان صافر.

من جانبه أعرب مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية ..مثمناً التعاون القائم بين البرنامج والحكومة..مشيراً الى ان البرنامج بصدد تعزيز تواجده في المحافظات المحررة لا سيما في عدن والمكلا..لافتاً الى انه يتم العمل على دراسة مفصلة لتطوير موانئ الحديدة وعدن والمكلا بما يساهم في تخفيف تكاليف السلع الاساسية الواردة لليمن..لافتاً الى انه سيتم التواصل مع الجهات المعنية لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد فيما يخص تعزيز قدرات البنك المركزي.

حضر اللقاء مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحده السفير عبدالله السعدي .