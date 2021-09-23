‏الارياني: لا مبرر لاستمرار الفرقة بين اليمنيين بعد ان اوغل الحوثي في الدماء وتجاوز كل الخطوط الحمراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

جدد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، الدعوة لكافة المكونات السياسية والوطنية لتوحيد الصف خلف الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ماذا تنتظر القيادات والنخب السياسية والاجتماعية لتناسي خلافاتهم وطي صفحة الماضي والتوحد في معركة التصدي للمشروع الايراني والخلاص من مليشيا الحوثي، بعد ان اسيلت الدماء في الميادين العامة ويُتم الاطفال وترملت النساء وهتكت الاعراض ونهبت الاموال وانتهكت المحرمات على يد هذه العصابة‏ المارقة".

واشار الارياني الى انه لم يعد هنالك اي مبرر لاستمرار الفرقة والشتات بين اليمنيين بعد ان اوغل الحوثي في الدماء وتجاوز الخطوط الحمراء، وتأكد للجميع انه الخطر الحقيقي الذي يتربص بهم، ويهدد اليمن أرض وانسان حاضر ومستقبل، وعلاقاته بجيرانه واشقائه وأصدقائه، وتحويله بؤرة لنشر الفوضى والارهاب تنفيذا لأجندة ايران‏.

وناشد الارياني كل اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم واعلاء المصلحة الوطنية، ومعالجة التباينات في وجهات النظر عبر الحوار الذي يشمل الجميع، باستثناء مليشيا الحوثي التي اثبتت انها لا تفهم سوى لغة القوة والحسم العسكري باستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

وتابع الارياني: لنكن يدا واحدة لأجل اليمن، ولاجل إنهاء المعاناة التي يتكبدها ابناء شعبنا فالتاريخ لن يرحم احد.