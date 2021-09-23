شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عديو: عزيمة الجيش ورجال المقاومة ستدحر فلول المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو "ان عزيمة الجيش الوطني المسنود برجال المقاومة الشعبية من قبائل شبوة، ستدحر فلول مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران في جبهة بيحان".



وأضاف المحافظ في تصريح له خلال تفقده ابطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في الخطوط الامامية "ان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، يتابع سير المعارك ووجه بتسخير كافة الامكانات للانتصار فيها".. مثمنا دعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية للجيش ورجال القبائل لدحر هذه المليشيا الباغية.

وأشار الى أن الشعب اليمني يمتلك من الإصرار والعزيمة للدفاع عن حياض الوطن، وتحرير اطراف مديريات بيحان الثلاث من فلول مليشيا الحوثي التابعة لإيران..لافتا الى ان فلول المليشيا ستخرج مذمومة مدحورة كما خرجت في السابق.. مشددا على مواصلة قتالها وهزيمة مشروعها السلالي الدخيل على مجتمعنا.