فرع هيئة الأثار بتعز يتسلم 58 قطعة أثرية وتأريخية مضبوطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلمت الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات بمحافظة تعز، اليوم، ( 58) قطعة أثرية وتأريخية ضبطتها الأجهزة الأمنية خلال أوقات مختلفة .



وأكد مدير إدارة الآثار بفرع هيئة الأثار أحمد جسار، تسلم 58 قطعة اثرية من قبل أجهزة الامنية عبارة عن مخطوطات اسلامية ورقية وجلدية قبل التنقيط ومخطوطات عبرية تعود لسالم يوسف الشبزي ونقوش حجرية بالخط المسند وبعض التماثيل البرونزية والكلسية والجيرية والنحاسية والحجرية ونصف مصحف بخط اليد بجانب ادوات منزلية للأمام في المملكة المتوكلية.

وثمن جسار، دور الاجهزة الامنية وخصوصا جهاز الامن السياسي..مشيرا الى أن الهيئة تعمل جاهدة على حصر واستعادة الآثار بالمحافظة التي تعرضت للسطوا والنهب بعد استهداف المتحف الوطني من قبل الميليشيا الحوثية وتعرضه لاضرار بالغة نتيجة الحرب .