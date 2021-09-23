أمنية تعز تعقد لقاء موسع مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز ، اليوم، لقاءً موسعاً برئاسة اركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي، ضم أعضاء اللجنة الأمنية، و رؤساء وقادة الإحزاب السياسية بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية، ودور الاحزاب في تعزيز صمود الجيش الوطني.



وفي اللقاء، أشاد رئيس أركان محور تعز بدور الأحزاب والمكونات السياسية في دعم واسناد الجيش الوطني.. معتبرا أن الجيش الوطني بتعز يتمتع بمعنويات عالية، ومستعد لتنفيذ أي مهام في أي وقت.

ودعا المجيدي، الأحزاب السياسية إلى توحيد الكلمة والعمل من أجل اهداف الثورة وقيم الجمهورية والمشروع الوطني ورص الصفوف لمواجهة التحديات بروح المسؤولية " مؤكدا على فاعلية دور الأحزاب داخل المجتمع، وفي وسائل الإعلام كمهمة معركة التحرير الوطني.

من جانبه، قدم العميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور، قائد اللواء الخامس حماية رئاسية، شرحا موجزا عن متطلبات المعركة.

من جانبهم أشاد قادة الاحزاب بدور الجيش الوطني وتضحياته ..مؤكدين وقوفهم الكامل لمساندة الجيش الوطني وقوات الأمن في المعركة الوطنية، التي وصفوها بالمعركة التاريخية ومواجهة التحديات من خلال حشد كافة الجهود والامكانيات وتوحيد الكلمة نحو هدف واحد هو استكمال معركة التحرير واستعادة الدولة و مواجهة المشروع الحوثي.