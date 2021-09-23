تنفيذية انتقالي رخيه تعقد اجتماعها الدوري الثاني لشهر سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - رخية

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية رخية، يوم أمس، اجتماعها الدوري الثاني لهذا الشهر.



وفي مستهل الاجتماع تحدث الاخ سعيد بالطيف رئيس الهيئة بكلمة افتتاحية تعرض من خلالها لمظامين خطاب الرئيس القائد عيدروس الزبيدي واعلان حالة الطوارئ في كل الجنوب وذلك للتصدي لما يحاك من مؤآمرات ومايتعرض له شعب الجنوب من حرب خدمات وتجويع من خلال تدهور قيمة العملة المحلية وفقدان الامن في وادي حضرموت وانتشار الجريمة التي تقيد جميعها ضد مجهول.

مستعرضا التطورات العسكرية التي تجري في محافظة شبوة وتاثيرها على مديرية رخيه كونها محادية لمحافظة شبوة.

وبعد استعراض محضرها السابق والموافقة عليه، اقرت الهيئة في ختام اجتماعها عدد من القرارات والتوصيات والتكليفات مبدية الاستعداد التام لأي توجيهات اومهام تصدر من القيادة.