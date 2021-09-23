الحزم الأمني يضبط شخص ويلاحق آخر بتهمة سرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

تمكنت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن في العاصمة عدن، من ضبط شخص وملاحقة آخر من ذوي السوابق، متورطين في نهب باص نوع فوكسي في مديرية الشيخ عثمان.



وأوضح بلاغ عملياتي أن قوة أمنية من الحزام الأمني بالقطاع الثامن نفذت عمليات بحث وتحري عن باص نوع فوكسي أبلغ مالكه الذي يدعى « أ،ي،ع » عن تعرضه للسرقة بعد ايام من شراءه.

وذكر أن عمليات البحث والتتبع قادت قوات حزام القطاع الثامن الى القبض على أحد المتهمين بسرقة الباص، ويدعى «ف، م، ف»، فيما تتواصل عملية الملاحق للشخص الثاني «ص، ق، ا» وهو شريك المقبوض عليه.

وأشار أن التحقيقات بينت ان المضبوط الاول هو المالك السابق للباص قبل ان يبيعه لمالكه الحالي، وقيامه بسرقته لاحقا بمساعدة شريكه الاخر، لافتة أنه تم العثور على الباص تمهيدا لإعادته لمالكه.

وقال البلاغ أن المقبوض عليه وشريكه الملاحق حاليا، عصابة مسلحة متمرسة ومن ذوي السوابق، ومتهمين بتنفيذ عمليات سطو ونهب طالت سيارات وممتلكات خاصة بمواطنين أبلغوا عنها في وقت سابق