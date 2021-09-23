- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رفع الشارات الحمراء في جامعة حضرموت وهذه هي المطالب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021
الخليج 365 - المكـلا
نظمت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت وقفة احتجاحية بكلية الآداب مطالبةً بما تضمنه بيان المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية وكانت كالتالي:
١- سرعة إطلاق مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المتوقفة لسنوات بموجب كشوفات 2014م.
2- زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع التدهور الكبير للعملة الوطنية بنسبة 200٪.
3- إطلاق التسويات والبدلات والعلاوات السنوية المتوقفة من سنوات.
٤- جدولة المرتبات التي لم يتم صرفها خلال السنوات الماضية ودفعها بشكل رجعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المساعدة.
٥- دعوة الجميعات العمومية في جميع الجامعات قبل موعد الإضراب للمصادقة والتأييد المطلق حتى تأخذ الأمور طابعها الشرعي على مستوى كل جامعة