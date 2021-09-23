رفع الشارات الحمراء في جامعة حضرموت وهذه هي المطالب

٥- دعوة الجميعات العمومية في جميع الجامعات قبل موعد الإضراب للمصادقة والتأييد المطلق حتى تأخذ الأمور طابعها الشرعي على مستوى كل جامعة

نظمت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة حضرموت وقفة احتجاحية بكلية الآداب مطالبةً بما تضمنه بيان المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية وكانت كالتالي:

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع