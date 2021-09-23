شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير مكتب الشباب يعزي في وفاة الشخصية الرياضية محفوظ البسيسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة المهرة الأستاذ محمد عمر سويلم، باسمه ونيابة عن موظفي المكتب ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة والرياضيين كافة، خالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة عضو الهيئة الإدارية لنادي خيبل الرياضي المغفور له بإذن الله تعالى محفوظ علي عثمان البسيسي الذي أنتقل إلى جوار ربه اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الرياضي.



وعبر سويلم في تعزيته لأسرة الفقيد، عن بالغ الأسى وعميق الحزن بهذا المصاب الجلل ، لافتاً إلى رحيل الكابتن البسيسي مثّل صدمة وفاجعة للوسط الرياضي بمحافظة المهرة ، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.