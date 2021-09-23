الزويدي يلتقي فريق مشروع صرف استحقاقات الأيتام بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، اليوم، فريق مشروع صرف استحقاقات الأيتام المكفولين بالمديرية، والمموّل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن طريق مؤسسة الأمين، برئاسة الدكتور أمير محمد المدري منسق المشروع.



ويهدف اللقاء للتنسق لصرف استحقاقات الأيتام المكفولين المستهدفين من المشروع، ويبلغ عددهم ( 56 ) يتيم، ويشمل الصرف مبلغ إضافي لكل يتيم، عبارة عن تكلفة المستلزمات المدرسية والزي المدرسي.

ورحب القائم بأعمال مدير عام سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، بالدكتور المدري منسق المشروع وأعضاء الفريق، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق والهادفة لصرف استحقاقات الأيتام في موعدها، مؤكداً على وقوف السلطة المحلية بالمديرية بجانب الفريق، وتسهيل أعماله ، للقيام بالمهام المناطة به على الوجه الأمثل.

كما قدم الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، جزيل شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لما يقدمه من دعم للأيتام بالمديرية، وكذلك للأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز في فترات سابقة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في مهامهم الإنسانية مستقبلاً.

حضر اللقاء، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ومن جانب فريق المشروع كلاً من، الأستاذ مروان المودي منسق العمليات، والأستاذ حفيظ النهاري مسؤول الرقابة والتقييم، والأستاذ حاج العدل مدخّل البيانات، والأستاذ هارون القاضي إعلامي المشروع