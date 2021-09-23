تدشين منظومة الرقابة الإلكترونية بإدارة مشروع نظافة مديرية غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

دشن المدير العام لمديرية غيل باوزير الدكتور / عدنان محمد حمران والأستاذ / غسان محمد بن دحمان مدير مشروع نظافة مديرية غيل باوزير صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 م منظومة الرقابة الإلكترونية الذي نفذ في مقر إدارة المشروع .



في بداية التدشين رحب الأستاذ / غسان محمد بن دحمان مدير مشروع نظافة مديرية غيل باوزير بمدير عام المديرية الدكتور / عدنان محمد حمران مثمنا جهود المبذولة ودعمه اللا محدود لأعمال المشروع وسعيه الحثيث والمتواصل لمتابعة وإنجاز هذه المنظومة التي تعد الأولى على مستوى الإدارات الحكومية بمديرية غيل باوزير وكذلك مشاريع النظافة على مستوى ساحل حضرموت وذلك بدعم وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.

وقد أكد بن دحمان أن هذه المنظومة ستسهم في الحفاظ والرقابة على الممتلكات العامة للمشروع التي في نطاق الإدارة كمرحلة أولى ، مشيرا إلى أن هناك مرحلة ثانية للمشروع تهدف إلى كاميرات مراقبة في الأماكن التي تتكرر فيها المخالفات وذلك لضبط المخالفين وإتخاد الإجراءات اللازمة ضدهم .

من جانبه أشاد الدكتور / عدنان محمد حمران بمستوى العمل والتميز لإدارة مشروع النظافة بمديرية غيل باوزير وحرصهم للحفاظ على ممتلكاتهم وتطلعهم إلى مراقبة أماكن المخالفات المتكررة عبر هذه التقنية الحديثة التي توفر الجهد والوقت مؤكدا حرص إدارته تسهيل كافة الأمور لما من شأنه الرقي بأعمال النظافة بالمديرية .

وقد أشاد المهندس/ فهمي عبدالهادي بن شبراق مدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بهذا المشروع الذي سيسهم من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول وممتلكات المشروع من الضياع أو السرقة موجها شكره السلطة المحلية بالمديرية على تعاونها ودعمها أعمال النظافة بالمديرية.

الجدير ذكره أنه يتم كذلك عرض مواقع العمل ومناقشة آلية سير أعمال النظافة في المربعات عبر تطبيق قوقل إرث وذلك لسهولة عمل الإشراف والرقابة في الميدان