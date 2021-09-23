بن مبارك يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا.



وخلال اللقاء، أشاد الوزير بن مبارك بالجهود الكبيرة التي تقوم بها جامبا ومكتبها في ملف حماية الاطفال في النزاعات المسلحة حول العالم وخاصة في اليمن ورؤيتها الواضحة لحل مشكلة تجنيد الأطفال.

وأكد وزير الخارجية، التزام الحكومة اليمنية بكل القواعد الدولية المتصلة بحماية الأطفال والحرص للعمل عن قرب مع مكتب جامبا لتنفيذ خارطة الطريق وبناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بحماية ومنع تجنيد الأطفال، والتنسيق مع كافة الجهات الدولية الفاعلة لوضع حداً لانتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني وحشد الأطفال من خلال المعسكرات الصيفية واستخدامهم في حربها ضد اليمنيين، والعمل على إعادة دمج وتأهيل الناجين منهم.

من جانبها، أشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، بمستوى التعاون والتفاعل الكبير الذي ابدته الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية وخصوصاً فيما يتعلق بتوقيع عدد من البروتوكولات الهامة والانخراط الفعال مع الفريق القطري لتنفيذ خارطة الطريق..مؤكدة ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون والدعم للجهات الحكومية المسؤولة عن الأطفال في اليمن..معبرة عن أملها بأن يسود السلام في اليمن قريباً ليمنح الأطفال فرصة بمستقبل خالي من العنف.