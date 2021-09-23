المحافظ تركي يترأس الاجتماع الأول لرئاسة جامعة لحج ونوابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، الاجتماع الأول لرئاسة جامعة لحج و نوابها، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتجهيز المباني الخاصة بالجامعة.



وعبر المحافظ تُركي، ورئيس جامعة لحج الدكتور أحمد فُضَيل، عن شكرهما نيابة عن أبناء المحافظة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، على دعمه الكبير للمحافظة.

وأكد المحافظ أهمية انشاء جامعة لحج للإرتقاء بالتعليم العالي و بحوثه العلمية و مخرجاته لخدمة الوطن ومسيرة التنمية.

الى ذلك بحث محافظ لحج، اليوم، مع وفد الصندوق الاجتماعي للتنمية بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة مدير الصندوق المهندس فؤاد طاهر، مصفوفة المشروعات الخدمية الجديدة التي ينفذها الصندوق بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، بتدخلات الصندوق الاجتماعي لتحسين المستويات التنموية و المعيشية للمواطنين، وانشاء المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على التنمية في المحافظة.

فيما أوضح مدير الصندوق، أن الصندوق يعمل حالياً على تنفيذ 48 من المشاريع الخدمية الجديدة في لحج، في مجالات مختلفة، بتكلفة 8 ملايين 600 ألف دولار أمريكي.