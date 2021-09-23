وحدة النازحين تبحث مع المنسق المقيم للامم المتحدة آلية تنفيذ المشاريع والبرامج الانسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، اليوم، بالعاصمة المؤقته عدن، مع المنسق المقيم للامم المتحدة لدى بلادنا ديجو زوريلا، آلية العمل الانساني وجهود تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية في تنفيذ البرامج والمشاريع الانسانية.



وشدد رئيس الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، على أهمية دمج العملية الانسانية بالتنموية لضمان ديمومة الخدمات مع ضمان مواصلة تلك الخدمات واستدامتها للمدى البعيد..مثمناً الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لتقديم المساعدات للتخفيف من المعاناه للنازحين في المخيمات.

من جانبه اكد نائب المنسق الاممي، الحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم المختلفة لليمن ومساندة جهود الحكومة في مواجهة تحديات النزوح بسبب الازمة التي تشهدها اليمن.