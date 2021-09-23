معاون والوليدي يفتتحان مصنع للاكسجين الطبي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، ومعه وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي، مصنع الاكسجين الطبي، والذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية بتمويل من الجمعية الكويتية.



ويتضمن المشروع، بناء منصة الاسطوانات ومبنى الإدارة و هنجر جديد وترميم الهنجر السابق وتركيب مولد مصنع الاكسجين ومواقف السيارات .

وعقب الافتتاح، اشارا معاون والوليدي، بأهمية مصنع لانتاج الأكسجين الذي سيمثل رافداً أساسياً لمستشفيات ومراكز العزل الخاصة بمواجهة الموجة الثالثة لكوفيد-19..مثمنين التدخلات والمشاريع التنموية والانسانية المقدمة من دولة الكويت لدعم اليمن خلال السنوات الماضية والتي شملت جوانب وقطاعات عديدة.

من جانبه، وأوضح رئيس مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية رائد ابراهيم، أن أفتتاح المصنع سيسهم في تعزيز مستوى الجاهزية ورفع اداء قدرات القطاع الصحي بعدن.