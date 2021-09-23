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هيئة الأدوية تختتم دورة تدريبية في عدن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة الأدوية تختتم دورة تدريبية في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

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اختتمت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية خاصة بالمهارات الإدارية الأساسية بالتعاون مع المركز الاستشاري الأول.

 

وأشاد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، بالدور الفاعل للهيئة في تنفيذ السياسات الدوائية، واسهامها الفاعل في مواجهة جائحة كوفيد 19.

 

فيما أشار المدير التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري، الى أهمية الدورة في إكساب الكادر القيادي في الهيئة المهارات اللازمة التي تمكنه من أداء المهام الموكلة إليه..داعيا المشاركين عكس مفردات الدورة على الواقع العملي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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