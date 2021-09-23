الوزير الشرجبي يبحث مع البرنامج السعودي الاحتياجات المائية والبيئية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مع فريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، برئاسة مدير المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن العطاس، الاحتياجات التنموية المرتبطة بقضايا المياه والبيئة في اليمن وتسريع وتيرة المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي في كافة محافظات الجمهورية.



وجرى خلال اللقاء، استعراض مشاريع المياه في مختلف المحافظات، ووضع الأولويات التنموية الطارئة للمشاريع المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، والتشديد على ضرورة انجاز عدد من المشاريع الهامة بصورة عاجلة وأهمها رفع القدرة الانتاجية لحقول المياه في محافظة عدن لما تشكله من أهمية قصوى لمواجهة التحديات المائية والبيئية بإلاضافة إلى مناقشة سبل التعاون المشترك للنهوض بخدمات المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في مختلف محافظات الجمهورية وتحديد أولويات التدخلات العاجلة لسد احتياجاتها.

وعبر الويزر الشرجبي، عن تقدير الحكومة اليمنية للبرنامج السعودي لما يقدمه من مشاريع تنموية للاستجابة للاحتياجات المائية المتنامية ومعالجة الآثار المدمرة لحرب مليشيا الحوثي الانقلابية وتداعيات النزوح الداخلي المستمر.

وقدم وفد الوزارة قائمة بالأولويات التنموية للمشاريع الطارئة والمشاريع متوسطة المدى في مجالي المياه والبيئة.

وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لآليات العمل والتنسيق المشترك بين وزارة المياه والبيئة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي ستعزز عمل البرنامج في قطاعي المياه والبيئة وستساهم في تسريع وتيرة مشاريعه في كافة محافظات الجمهورية .

بدوره، جدد مدير المشاريع والدراسات بالبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، التزام المملكة بمواصلة الدعم التنموي لليمن من خلال مشاريع وانشطة البرنامج، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، وبمتابعة حثيثة من المشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر.