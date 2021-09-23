وزارة الصحة تتسلم دفعة من لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع (كوفيد -19 )الدكتور علي الوليدي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة استلمت 356 الف جرعة من لقاح استرازينيكا ضد (كوفيد- 19) مقدمة من الحكومة الإيطالية عبر حلف كوفاكس..مؤكداً ان الوزارة عملت على خطة توزيع متكاملة وسيتم التوزيع للمحافظات اعتبارا من اليوم .. مؤكداً مأمونية اللقاح وفقاً وإجازة منظمة الصحة العالمية والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.