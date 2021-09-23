مدن محافظة الحديدة تتظاهر ضد إعدامات ميليشيا الحوثي للمدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نددت أعداد كبيرة من اليمنيين بالحديدة بجرائم مليشيات الحوثي بحق المدنيين والإعدامات الجائرة التي كان آخرها إعدام 9 مدنيين.



وتم تنفيذ وقفتين احتجاجيتين في مديريتي التحيتا والدريهمي الواقعتان في الريف الجنوبي للحديدة ضمن احتجاج شعبي واسع لأهالي تهامة تنديدا بالمجزرة الحوثية التي وقعت، السبت الماضي.

ورفع المشاركون لافتات عليها عبارات: "الإعدامات الحوثية ضد أبناء تهامة لن ترهبنا عن مواصلة الكفاح ضد الطاغوت الإيراني" و"من قلب تهامة عاد وشاح الإمامة وستعود ثورة الزرانيق" في إشارة إلى الانتفاضات المسلحة التي قادتها قبيلة الزرانيق ضد حكم الأئمة والذي تعد مليشيا الحوثي امتدادا لها.

وحذر المشاركون في الوقفتين الاحتجاجيتين من الصمت الدولي والذي يمنح مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا الضوء بارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين.