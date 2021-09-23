الرئيس هادي يعزي بوفاة المناضل عايش محمد الدوح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى وجدان ومحمد عايش الدوح، عزاهما بوفاة والدهما المناضل عايش محمد الدوح.



واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية، وادواره العملية خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء ..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.