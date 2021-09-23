الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الرئيس هادي يعزي بوفاة المناضل عايش محمد الدوح

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي بوفاة المناضل عايش محمد الدوح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى وجدان ومحمد عايش الدوح، عزاهما بوفاة والدهما المناضل عايش محمد الدوح.

 

واشار الرئيس في برقيته، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية، وادواره العملية خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء ..معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا