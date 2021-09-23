مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن مديرية حريب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

سارعت مليشيا الحوثي الإرهابية، في الساعات الأولى من سيطرتها على مركز مديرية حريب، بمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، الى قطع التيار الكهربائي عن منازل المديرية.



وقال سكان محليون إنهم فوجئوا، صباح اليوم، بانقطاع التيار الكهربائي وسط المديرية، لأول مرة منذ تحريرها نهاية عام 2016م.

وأفادوا، أن أول ما قامت به مليشيا الحوثي عقب سيطرتها صباحا، على مركز المديرية، هو قطع التيار الكهربائي بشكل كلي عن منازل المواطنين.

وعلق ناشطون، “من اليوم، على أهالي مديرية حريب أن يتعودوا على الظلام وعلى السعر الجديد للبترول والغاز”