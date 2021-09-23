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مصادر ميدانية تنفي صحة سيطرة مليشيا الحوثي على العبدية في مأرب

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

كشف مصادر ميدانية عن آخر التطورات العسكرية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

 

ونفت المصادر صحـة سيطرة الحوثيين أو تقدمهم في مناطق تابعة لمديرية #العبدية بالمحافظة.

 

وكانت مصادر إعلامية أكدت سيطرة الحوثيين على العبدية بعد دخول مركز حريب في المحافظة ذاتها.

 

وسيطر الحوثيون على ثلاث مديريات في شبوة ومديرية حريب في مأرب خلال اليومين الماضيين

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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