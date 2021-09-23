شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر ميدانية تنفي صحة سيطرة مليشيا الحوثي على العبدية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

كشف مصادر ميدانية عن آخر التطورات العسكرية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب شرقي اليمن.



ونفت المصادر صحـة سيطرة الحوثيين أو تقدمهم في مناطق تابعة لمديرية #العبدية بالمحافظة.

وكانت مصادر إعلامية أكدت سيطرة الحوثيين على العبدية بعد دخول مركز حريب في المحافظة ذاتها.

وسيطر الحوثيون على ثلاث مديريات في شبوة ومديرية حريب في مأرب خلال اليومين الماضيين