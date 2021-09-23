شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيا باتجاه جازان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية على جازان جنوب السعودية.



وأكد التحالف، أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيات، حسب ما أوردت صحيفة «الشرق الأوسط»

وأشار التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني