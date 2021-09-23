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التحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيا باتجاه جازان

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية وتدميرها صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية على جازان جنوب السعودية.

 

وأكد التحالف، أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيات، حسب ما أوردت صحيفة «الشرق الأوسط»

 

وأشار التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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