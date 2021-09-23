شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التربية يناقش مع ائتلاف الخير دعم مشاريع القطاع التعليمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بمدينة المكلا محافظة حضرموت، مع قيادة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، تعزيز التعاون والشراكة في دعم مشاريع القطاع التعليمي والتربوي.



وأكد الوزير العكبري، حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات والإسهام في تذليل الصعوبات والتحديات بما يسهم في استقرار العملية التعليمية..مثمناً جهود ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية من خلال المشاريع والبرامج التي ينفذها في قطاع التعليم والممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية..مشدداً على ضرورة الاهتمام ببرامج دعم وإعانة المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم.

من جهته استعرض المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية فهمي بن منصور، المشاريع والبرامج التعليمية التي نفذت وكذا المشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة منها مشروع العودة للمدارس الموقع مؤخراً مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية.