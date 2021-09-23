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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخدمة المدنية: الأحد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ان يوم الأحد القادم اجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة (26) سبتمبر، وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
ورفعت وزارتي الخدمة المدنية والاعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات الى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية.