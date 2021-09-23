الخدمة المدنية: الأحد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، ان يوم الأحد القادم اجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة (26) سبتمبر، وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012