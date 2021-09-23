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محافظ لحج يتفقد احتياجات السجن المركزي في تبن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

تفقد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، أوضاع السجن المركزي بمدينة صبر مديرية تبَن بالمحافظة، وسير العمل في إعادة تأهيله.

 

وأكد المحافظ، حرص السلطة المحلية على تطوير السجن وتوفير احتياجاته بما يساهم في جعله مكاناً للتأهيل والإصلاح للمسجونين..موجهاً مكتب الأشغال العامة بإعداد الدراسة الهندسية الخاصة بتحسين استكمال ترميم أبنية السجن، المتوافقة مع معايير احترام الحقوق الإنسانية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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