شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير بن شطيف يكرم الفريق العماني لاستكشاف الكهوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرم سفير اليمن لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف، اليوم، الفريق العماني لاستكشاف الكهوف الذي زار بلادنا مؤخرا.



وثمن السفير بن شطيف خلال استقباله، الفريق العماني جهودهم وزيارتهم الى بلادنا والعمل الاستكشافي الذي قاموا به في خسف فوجئت بمحافظة المهرة، وقدم لهم دروعاً تكريمية..مؤكداً ان التكريم يمثل رسالة حب ووفاء وتقدير للاشقاء في سلطنة عمان قيادة وشعباً وفريق العمل الاستكشافي.