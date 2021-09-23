شكرا لبحثكم عن خبر اختلاف الأسعار يتسبب بطوابير طويلة امام محطات الحكومة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تقف السيارات في طوابير طويلة امام محطات الوقود التابعة لشركة النفط المملوكة للدولة، مقابل عدم وجود اي سيارة امام محطات القطاع الخاص الا بشكل نادر.

وقال مصدر محلي ل انباء عدن ان سبب التزاحم امام محطات الدولة يعود الى فارق السعر الذي تبيع به وقود السيارات، المحدد بـ 12200 ريال للصفيحة الواحدة ابو 20 لتر مقابل 15500 ريال في المحطات الخاصة.

وتردد خلال الاسابيع الماضية نية شركة النفط رفع الاسعار لكنه نفت ذلك وواصلت البيع بالسعر القديم.