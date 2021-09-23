شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الشرعية تفاجئ الشباب بإعلان جديد .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بالشراكة مع منظمة شباب بلا حدود، فتح باب التقديم للمشاركة في: (الملتقى الشبابي لمناقشة مسودة استراتيجية قطاع الشباب في وزارة الشباب والرياضة - اليمن )، الذي من المقرر انعقاده في العاصمة المؤقتة عدن في الـ (17/ 18 أكتوبر/ تشرين الأول) القادم، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

يأتي ذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب وإشراكهم في الحياة العامة لغرض تحقيق الإصلاح في المجتمع والتنمية المأمولة، والذي سيتحقق من وجود سياسات أكثر فعالية، يكون للشباب والجهات ذات العلاقة دور فاعل في صياغتها.

وانطلاقًا من أهمية دور الشباب، فإن "وزارة الشباب والرياضة اليمنية"، و"منظمة شباب بلا حدود للتنمية"، يعملان حاليا على تطوير خطة استراتيجية قطاع الشباب في الوزارة، ولكي يساهم الشباب في طرح آرائهم في هذه الخطة، فإن وزارة الشباب وشباب بلا حدود يعلنان

شروط التقديم:

1️⃣ عمر المشارك/ة بين ال ٢٠- ٣٠ عاما

2️⃣ أن يكون حاصل على شهادة جامعية أو لا يزال طالب جامعي.

3️⃣ أن يكون المشارك/ة من الشباب الفاعلين في محافظته.

4️⃣ أن يكون المشارك/ة من مواليد ومقيم في المحافظات المستهدفة التالية: (عدن، حضرموت، المهرة، تعز، شبوة، مأرب، لحج، أبين، الضالع، سقطرى )

للمشاركة ومعرفة المزيد من التفاصيل يرجى تعبئة استمارة التقديم من خلال الرابط أدناه

https://ee.humanitarianresponse.info/x/SR6S8dRh

# الملتقى الشبابي # نحو تعزيز إدماج وإشراك الشباب

#وزارةالشباب والرياضة استراتيجية قطاع الشباب #YWBOD #UNFPA



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