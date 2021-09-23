حيتر يشدد على دور رؤساء اللجان المحلية بغيل باوزير  في مواجهة التحديات الراهنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

شدد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بمجلس إنتقالي غيل باوزير الأستاذ محسن أحمد حيتر على دور رؤساء اللجان المحلية بالمديرية في مواجهة التحديات الراهنة.



جاء ذلك خلال لقائه بهم في مقر المجلس ، مطلعا أياهم على التطورات المتسارعة على الساحة الجنوبية ، حاثا الجميع على بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى توحيد الصف والطاقات والإمكانات في مجابهة تحالف الحوثي الإخواني الجديد.

من جهته أكد مدير الإدارة السياسية العميد ركن علي عبدالله سعيد في كلمة له على التعاطي بإجابية مع الموقف الناشئ وماهية الإجراءات والتدابير الإفتراضية والتحديات الماثلة أمامنا مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها.