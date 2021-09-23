تدريب كوادر مستشفى مأرب حول مكافحة العدوى والتخلص من النفايات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

بدأت في هيئة مستشفى مأرب العام ورشة عمل تدريبية للكوادر الفنية والتمريضية حول مكافحة العدوى وطرق التخلص من النفايات الطبية، تنظمها منظمة اطباء بلا حدود الهولندية.



وتتناول الورشة على مدى يومين مواضيع غسل اليدين والملابس الواقية، فصل النفايات، الحقن الآمن، وخز الآلات الحادة وإجراءات ما بعد الوخز، وعرض لأساليب العمل في رصد الأمراض وعدوى المستشفيات، الى جانب التنظيف والتطهير والتعقيم.

وخلال الافتتاح أكد نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية الدكتور عبدالرقيب الجيلاني، على اهمية عقد الورشة لتعزيز معارف ومهارات وقدرات الكادر الفني والتمريضي في الهيئة بما يعزز الوقاية الصحية لهم وللمرضى ورصد الامراض والحد من عدوى المستشفيات.. لافتا الى أن هذه الورشة تأتي ضمن برتوكول التعاون والشراكة بين الهيئة واطباء بلا حدود الهولندية، لتعزيز قدرات الكوادر، ونقل خبرات الوفود الطبية الاجنبية التي تزور الهيئة ضمن مشروع التدخلات الطبية للمنظمة.