الجمحي يزور مستشفى غيل باوزير والمركز الصحي بمدينة شحير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أجرى مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، زيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية بمديرية غيل باوزير وديوان السلطة المحلية بالمديرية.



حيث التقى مدير عام الصحة بالدكتور عدنان حمران مدير عام المديرية في الإدارة المحلية بالمديرية بحضور الدكتور حسني بافضل مدير مكتب الصحة ومستشفى غيل باوزير الاستاذ أحمد بارميل رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بساحل حضرموت والأستاذ عمر باجبار منسق مشروع البنك الدولي بحضرموت وعدد من مرافقي مدير عام الصحة .

وفي اللقاء رحب مدير عام المديرية بمدير مكتب الصحة ساحل حضرموت والوفد المرافق له واطلعة على أوضاع مستشفى غيل باوزير والمرافق الصحية بالمديرية ومنها عدم وجود مخدر وعدد من الأخصائيين وخاصة بعد مغادرة البعثة الطبية وأيضاً ضرورة تأسيس مركز فرز لحمى كورونا مع تجهيز وتوفير مخصصات الطاقم العامل في المركز وأيضاً ضمان استمرار حوافز طاقم الحضانة والمطالبة بزيادة الكوادر الطبية العاملة في المستشفى والمرافق الصحية بالمديرية من أطباء وكادر وسطي وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات وتوفير عدد اضافي لاسطوانات الأوكسجين وغيرها من الإحتياجات الضرورية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المرافق الصحية بالمديرية ، كما قدم المدير العام بالمديرية شكرة وتقديرة على صرف الماطور الخاص بالمستشفى المقدم من مكتب الصحة ساحل حضرموت بتوجيهات محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

من جهته قدم مدير عام الصحة بساحل حضرموت شكره لمدير عام المديرية ومدير مكتب الصحه ومدير مستشفى غيل باوزير على اهتمامهم ومتابعتهم لإحتياجات مستشفى غيل باوزير وجميع المرافق الصحية بالمديرية وأبدى استعدادة لتوفير معظم احتياجات المستشفى وغيرها من المرافق الصحية كما أكد على تكاثف جميع الجهود لتحسين أوضاع المستشفى والمرافق الصحية بالمديرية ، كما أكد على نقل جميع هذه الاحتياجات والمطالب إلى سيادة اللواء ركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ووكيل الشباب والرياضة الأستاذ فهمي باضاوي لوضع الحلول المناسبة لهذه المطالب .

كما اعطى مدير عام الصحة ساحل حضرموت توجيهاته بصرف خمسين اسطوانة اكسجين لمستشفى غيل باوزير والكيبل والسكين الخاصة بربط الماطور الجديد المقدم من مكتب وزارة الصحة ساحل حضرموت بالإضافة إلى جهاز CBC للمركز الصحي بشحير ، كما التزم بدفع الحوافز الخاصة بالكادر المحلي من مخدر وأخصائيين جراحة ونساء وولادة لتفعيل غرفة العمليات والحضانه حتى وصول البعثة الأجنبية الخاصة بمستشفى غيل باوزير.

بعد ذلك توجه مدير عام مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت برفقة مدير عام المديرية ومدير الصحة بالمديرية والوفد المرافق للمدير العام إلى مستشفى غيل باوزير واطلع على أقسام المستشفى وتفقد تنفيذ مشروع تأهيل وطلاء عدد من أقسام المستشفى المقدم من منظمة الصحة العالمية وفي نهاية زيارته في المستشفى قام بتكريم الدكتور عدنان حمران مدير عام المديريه و عدد من الكوادر الصحية التي انتهت فترة خدمتها القانونية والتي قدمت خدمات كبيرة في المجال الصحي بالمديرية والمحافظة.